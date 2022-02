Una vez más, Sol Pérez se llevó todas las miradas con el increíble contenido que comparte en su cuenta de Instagram. Hoy, la joven promesa de Canal 26 se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones en México. Este año, a diferencia de otros, decidió no realizar temporada teatral en Mar del Plata o Carlos Paz y armó las valijas y se dirigió a las paradisíacas playas del país azteca.

"Se van terminando las vacaciones por acá", redactó junto a un emoticón de un sol bien amarillo. En las fotografías se la ve en el mar con un precioso traje de baño de dos piezas. Los mensajes de sus admiradores, como era de esperar, no demoraron en aparecer. "Escultural, bomba", "Qué mujer", "Guapísima", "Espectacular", "Linda", "Diosa", "Siempre bella", "Impecable figura" y "Luces maravillosa", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Sol Pérez se despide de las vacaciones con una serie de fotos en el mar

Pérez se tomó su merecido descanso junto a Guido Mazzoni, con quien -si todo sale bien- se casará en marzo del 2023. Con respecto al gran acontecimiento, tiempo atrás, ella reconoció que no desea ningún canje y quiere hacerse cargo de todos los gastos.

Sol Pérez

"A mí me gusta que la gente lo haga y disfruto de trabajar con marcas, pero cuando mi mamá cumplió 50 le organicé un fiestón con muchas marcas y no pude disfrutar porque estuve todo el tiempo pensando en el contenido que tenía que generar en mis redes", señaló.

Sol Pérez

Y explicó: "En mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiere bajar los gastos porque no llego pero disfrutar".