Una vez más, Sol Pérez acaparó toda la atención con el contenido que sube a su cuenta de Instagram. Son más de seis millones de personas que la siguen y están pendientes a cada movimiento que da en la red. A ella, al igual que a otras tantas figuras mediáticas argentinas, le gusta estar cerca de sus admiradores y por ello, con frecuencia, les permite que le realicen consultas sobre su vida.

Ahora, en sus últimas publicaciones la bellísima conductora de Canal 26 confesó algo que muchos querían saber: cómo consigue llevar una buena alimentación y verse espléndida. Así es que una internauta le consultó: "¿Cómo haces para cuidarte con las comidas?".

Sol Pérez confesó cómo hace para cuidarse con las comidas y lucir una figura espléndida

Sol respondió: "Me gusta lo que como, entonces no me cuesta tanto. Tal vez, me cuesta más los domingos que la mesa se llena de facturas". Además, ante la curiosidad de otra usuaria de saber cuál es su primera comida del día, contó que al despertar se toma un café junto a unos huevos revueltos.

Sol Pérez

"¿Tomas proteínas en polvo o no sos amiga de esas cosas?", indagaron. "Por ahora, con la comida me basta. Mi alimentación es súper proteica entonces no necesito", señaló ella junto a una fotografía en la playa.

Por último, un fanático quiso saber "cómo hace para tener tanta conducta en el entrenamiento" y ella aseguró: "Hay que crear el hábito. A mi también me cuesta a veces pero intento diferenciar cuando el cuerpo me está pidiendo un descanso y cuando me estoy tirando a vaga".