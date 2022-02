Qué fue de la vida de Rosario Montes de Pasión de Gavilanes en los últimos 19 años

Pasión de gavilanes es la aclamada telenovela colombiana que se emitió casi 20 años atrás en la pantalla de Canal Caracol y que hoy, continúa siendo uno de los contenidos más elegidos por el público en Netflix. Escrita por Julio Jiménez combina drama, romance y comedia y cuenta la historia de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

En tan solo pocos días, los fanáticos de la producción podrán volver a ver a sus actores favoritos juntos en la pantalla de Telemundo y las expectativas entorno a lo que sucederá en la secuela no paran de crecer. El tiempo pasó para todos por igual y durante todos estos años cada uno de los personajes tomó distintos rumbos. ¿Qué fue de la vida de Rosario Montes (interpretada por Zharick León)? En un pequeño clip que la cuenta oficial de la telenovela compartió, ella misma lo cuenta.

"Para los que no me conocen soy Rosario Montes. En este tiempo, he dejado San Marcos y he recorrido el mundo. Si bien he gozado de los mayores lujos y extravagancias gracias a mi marido, la verdad es que comienzo a aburrirme profundamente. Extrañaba mucho el sentimiento de vivir intensamente una pasión y ahora que lo he encontrado, iría en contra de cualquiera que me lo pida. Incluso, de mi propia sangre", expresa la mujer sentada delante de la cámara.

Entre los comentarios de la publicación, se destaca el de Camila Rojas, actriz que le dará vida a Muriel Caballero, su hija en la ficción. "Mami quien no te conoce si eras las mujer más hermosa que mis ojos han visto", redactó la joven.

Zharick León y Camila Rojas, madre e hija en Pasión de gavilanes

Días atrás, Zharick señaló en la red sobre los dos personajes femeninos que comparten escena: "Rosario Montes dueña de sus silencios, será devastadora ante la huella de sus objetivos y Muriel Caballero, su espejo. Un lazo inquebrantable que podría llegar a quebrarse por aquellas cosas inexplicables del destino".