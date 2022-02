Para interiores, 5 hermosas plantas que purifican el aire

Llevar una planta al interior de casa es una tendencia que no para de crecer. Es que una vez que incorporas la naturaleza a la decoración, no hay vuelta atrás. No solo queda muy bien crear un pequeño jardín dentro, sino que además, algunas plantas purifican el aire y convierten ese espacio en un mejor lugar para vivir.

Cada planta tiene sus propias características y son numerosas las especies que podrás colocar en el interior de tu casa si eso es lo que buscas. Sin embargo, hay algunas que destacan por una interesante particularidad, que es su alta capacidad para purificar el aire y eliminar la contaminación de casa.

Pothos

Pothos

Una de las plantas que purifican el aire, es el potus. Esta es una planta de interior de hojas perennes, estas últimas con forma de corazón alargadas. Además, el potus destaca por ser trepadora, por lo que queda de maravillas en las escaleras.

Dracena marginata

Otra de ellas, es la dracena marginata. Esta planta no solo purifica el aire, sino que también es muy fácil de cuidar. Visualmente destaca por hojas finas y alargadas, por lo que va perfecto en la decoración de interiores.

Azalea

Por otra parte, si lo que quieres es una planta que no solo purifique el aire, sino que también tenga flores, entonces tendrás que pensar en la azalea. Esta especie quedará perfecta en tu pequeño jardín interior.

Azalea

Crisantemo

Asimismo, podrás llevar un crisantemo al interior de tu casa, considerando que elimina el exceso de benceno. Pero además de purificar el aire, podrás disfrutar de sus coloridas flores.

Hiedra

Por último, una planta de interior purificadora del aire, es la hiedra. Esta linda especie destaca además porque no necesita demasiada luz para crecer. Sin embargo, tendrás que saber que si la colocas en el jardín interno de casa, deberás ofrecerle abundante espacio, ya que es trepadora.