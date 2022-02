Desde Mar del Plata, Romina Malaspina acaparó todas las miradas

Romina Malaspina deslumbró a sus más de 2.6 millones de seguidores en Instagram colgando un nuevo contenido multimedia a su perfil. La blonda se encuentra en su ciudad natal por motivo de un casamiento al que fue invitada.

Recordamos que Romina se encuentra viajando mucho por distintas ciudades asistiendo a capacitaciones y encuentro referidos al trader. La comunicadora estuvo en las últimas semanas en Punta del Este, Uruguay y en Brasil.

En las últimas horas, Romina Malaspina publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede observar a la modelo de 27 años desplegando toda su belleza ante la cámara para una desde un hotel en la ciudad balnearia de Mar del Plata. La mediática lució un elegante corset y un pantalón de color champagne. Además, la blonda complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“#HotelLife antes de comenzar una nueva aventura crypto por el mundo. Quien adivina a dónde viajo el Lunes?” fue el simple y promocional texto que eligió de epígrafe Malaspina para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 15 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles followers en la popular plataforma, que resaltaron su magnífica figura física y su look elegido.