Qué dijo Catherine Siachoque sobre la impresionante cirugía de Miguel Varoni

Este año, Miguel Varoni tomó coraje y se animó a pasar por el quirófano para realizarse un rejuvenecimiento. El actor colombo-argentino, que saltó a la fama gracias a su personaje en Pedro, el escamoso, quiso quitarse unos años de encima y se encargó de hacer público cada paso de la intervención que llevó a cabo el doctor Alan González.

Hoy, se lo ve al vicepresidente creativo de Telemundo con pómulos más firmes y sin arrugas en su frente, cuello, pecho y abdomen. Muchos salieron a criticarlo por su decisión y él no guardó silencio. "Yo leo los comentarios de la gente que me dice: ‘imb***, por qué no se acepta’ y yo los entiendo, pero… soy feliz, exactamente, soy feliz, es un tema muy jodido, es un tema muy difícil, soy feliz, entonces… uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión uno y saber qué quiere hacer y cómo quiere verse mejor y si uno tiene cómo, hacerlo", expresó.

Una de las que apoyó firme la postura de Varoni y lo acompañó en este proceso fue su mujer, Catherine Siachoque. "Yo quiero que quede como es Miguel. El Miguel que todos conocemos. Igual a mí me va a gustar así sea gordo o flaco. Yo lo he visto en diferentes escenarios de su vida, en diferentes formas y pues él es mi amor, la parte física no me importa mucho", indicó la actriz cuando el artista salió del quirófano.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni

Y sobre la impresionante cirugía, señaló: "Él había adelgazado tanto que necesitaba quitarse un poco (de piel) porque perdió demasiado peso". Además, justificó la actitud de su esposo. “Uno puede ayudarse con cremas, suplementos y aparatos, pero hay un momento en el que uno sabe que eso no va a pegar, que eso no se va a mejorar. Entonces, ¿qué seguimos esperando?", manifestó en diálogo con Yoselín Acevedo.