En el siguiente test visual podrás comprobar que parte de tu cerebro es la que prevalece

Un test visual es una de las mejores pruebas para corroborar la agudeza de tus ojos y para mantener una mente ejercitada que logre traer excelentes resultados en materia de inteligencia. La ilusión óptica sirve para activar diversas áreas de nuestra mente, inconsciente e inteligencia ya que juega con ambas partes de nuestro cerebro.

En esta ocasión el test tratará de visualizar una imagen de la arquitecta Berth Chaya, una de las creadoras de ilusiones ópticas más actuales. Berth posee influencias de Dalí, Magritte y Escher, las cuales utilizaba para crear imágenes de ilusión óptica. Sus imágenes se destacan porque en ellas varios mundos se funden en una misma obra, de manera que los ojos eligen qué ven primero.

No obstante esto no es casualidad ya que lo primero que visualizas en la ilusión óptica tiene influencias de tu cerebro. Por medio de este test visual se puede comprobar que en el hemisferio derecho de nuestro cerebro se trabaja la expresión no verbal, la percepción u orientación espacial y la conducta emocional. Es así que ha quedado demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación.

Por otro lado también se ha podido comprobar por medio de esta ilusión óptica que el hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal, la capacidad de análisis, la capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos y la capacidad de aprender información teórica. Debido a ello el test visual de hoy revelará qué hemisferio de tu cerebro es el que más utilizas tan solo con visualizar la siguiente imagen:

Test Visual - Ilusión Óptica

E l resultado del test visual con ilusión óptica es el siguiente: si lo primero que viste fue el rostro de un hombre con cabello negro y grandes orejas, sus ojos y su bigote significa que utilizas más la parte derecha de tu cerebro eres más soñador y creativo Por otro lado, si lo primero que viste fue a una niña sentada leyendo un libro es probable que utilices más la parte derecha de tu cerebro ya que eres analítico y lógico.