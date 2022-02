Al parecer, originalmente Telemundo se resistía a que la actriz Carmen Villalobos fuera la protagonista de Sin senos no hay paraíso. En particular, el escritor de la exitosa telenovela, Gustavo Bolívar, fue quien reveló esta desconocida anécdota que pocos conocían.

El antes y el después de Carmen Villalobos

En la exitosa carrera que tiene la actriz y modelo colombiana Carmen Villalobos, hubo un antes y después gracias a su participación protagónica en la exitosa telenovela de Telemundo, Sin senos no hay paraíso. Sin dudas, fue una historia que marcó su carrera para disparar a muchos otros proyectos.

Vale recordar que la primera vez que se grabó, fue en 2008 en Colombia. "Le debo casi todo. El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último. Fue una experiencia que marcó mi vida y mi carrera", reconoció la actriz en esos momentos.

Por qué Carmen Villalobos no era la protagonista que querían para Sin senos no hay paraíso

El hecho de que no querían que Carmen Villalobos no fuera la protagonista de Sin senos no hay paraíso no fue una tarea sencilla de definir. Tras el proceso de casting para elegir finalmente quién sería la protagonista de esta historia, la actriz colombiana tuvo que audicionar más de un mes para conseguirlo.

"Fue como un reinado de Miss Universo, o sea del grupo de 50, 30, 20 las 10 finalistas hasta que al final quedé con otra compañera y ya llegaba el momento de escoger a la que era", contó la propia Villalobos en una transmisión que realizó en su Instagram con la periodista Paola Ovalle.

Al parecer, aunque el escritor de la telenovela, Gustavo Bolívar, como el productor ejecutivo, Hugo León Ferrer, sí querían y tenían claro que la protagonista tenía que ser una actriz colombiana, desde Telemundo parece que querían que el personaje de Catalina Santana lo interpretara una actriz mexicana.

Años más tarde, quien confesó todo lo que tuvieron que pelear fue el escritor de la telenovela y lo hizo a través de un Live de Instagram: "Sí o sí nos decían que la niña tenía que ser una mexicana y nosotros 'no, tiene que ser colombiana'. La peleó Hugo, la peleé yo… Todos decíamos 'no, tiene que ser colombiana, es una historia colombiana', y ellos 'no, que tiene que ser mexicana'".

Afortunadamente, el hecho de que Carmen Villalobos no fuera la protagonista que querían para Sin senos no hay paraíso quedó como anécdota porque la cadena Telemundo finalmente quedó encantada con su talento.

