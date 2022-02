Estas son las hermanas de Eva Cedeño en la vida real

La actriz Eva Cedeño ha cautivado a todos los televidentes al interpretar a Regina en ¿Qué le pasa a mi familia?. Una mujer fuerte y trabajadora , pero que sobre todas las cosas tiene mucho amor por sus dos hermanos menores a pesar de todos los conflictos que puedan llegar a surgir entre ellos.

Fue a raíz de su interpretación qué todos se comenzaron a preguntar si Eva Cedeño tiene hermanas en la vida real y cómo es su relación con ellas. Vamos a descubrirlo.

¿Cuántas hermanas tiene Eva Cedeño?

Eva Cedeño tiene dos hermanas: Dulce y Paloma. De Dulce no se sabe mucho, pues tiene una vida totalmente alejada de las cámaras y los flashes, por lo que su perfil es muy bajo. Mientras que Paloma sigue los pasos de su hermana mayor.

Quizás el nombre de Paloma Cedeño aún no es tan conocido como el de su hermana pero eso no quiere decir que no tenga una gran carrera dentro del mundo del espectáculo.

Al entrar en su perfil de Instagram, no solo queda en evidencia que ya tiene muchos seguidores a los que les encanta su trabajo, sino que a través de las fotos ha mostrado algunos de los proyectos en los que ha participado como actriz, comediante, cantante, artista de doblaje y compositora.

Incluso, ya ha tenido la oportunidad de trabajar junto a su hermana Eva Cedeño, con quien tiene un increíble parecido físico, en “Mi querida herencia”. Sin poder ocultar su emoción por esa oportunidad, subió una serie de fotos en el set acompañadas de estas palabras: “Hoy trabajé con el señor Elías Solorio y mi hermana Eva Cedeño. ¡No puedo estar más contenta! Gracias por invitarme a formar parte de Mi querida herencia. ¡YA QUIERO QUE LA VEAN!”

Paloma Cedeño ha formado parte de proyectos televisivos como Vecinos y Señora Acero. En cine tuvo una participación en Cómo ser un Latin Lover, la película protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek. Mientras que en el teatro ha sido parte del elenco de obras como Enamórate de mí', Las variaciones de Nina y Crímenes del corazón.

También se destaca por su faceta de humorista y comediante, la cual a mostrado en shows de stand up y a través de su cuenta de TikTok, en donde en los últimos meses se ha vuelto súper viral.