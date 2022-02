Sin esfuerzo, consejos para limpiar ropa de lana sin inconvenientes

La ropa de lana es de los infaltables en el guardarropas. Se trata de una prenda tejida y abrigada que nos permite pasar el invierno sin sufrir por la crudeza de las bajas temperaturas. Sin embargo, al pasar los días, con el uso se va ensuciando y pueden aparecer algunas manchas indeseadas y entonces nos preguntamos de qué manera se puede limpiar esa ropa sin causarle daños. Para ello, hay algunos consejos que no puedes dejar pasar.

¿Tienes una prenda de lana favorita pero no quieres estropearla? A todos en alguna ocasión nos ha ocurrido y nos preguntamos si existe alguna manera de limpiar esa prenda y que quede en las mismas condiciones. O, si acaso, no habrá vuelta atrás y perderá toda su esencia en el primer lavado. Frente a esto, lo cierto es que no debes preocuparte, sino tomar cartas en el asunto y poder poner en práctica algunos consejos que harán la diferencia en este proceso.

Usa un jabón apto para ropa de lana

Fuente: Shutterstock

Lavado a máquina

En primer lugar, debes saber que lo ideal es lavar la ropa de lana a mano, dado que de esa forma, el tejido no pierde su forma y queda menos expuesta. Sin embargo, en ocasiones puede suceder que no tengamos el tiempo suficiente para hacerlo de ese modo y optamos por hacer el lavado a máquina.

En ese caso, lo ideal es que revises la etiqueta del producto para conocer las especificaciones, aunque en líneas generales, deberás seguir un mismo patrón. Cuando lo hagas, escoge un ciclo de lavado corto y apto para ropa de lana. Si tu lavadora no tiene ese programa, entonces opta por limpiar con un ciclo de ropa delicada. Asimismo, otro consejo es que uses jabón líquido neutro y no te excedas en las cantidades. Por otro lado, es preferible que el lavado se haga con agua fría o tibia -no más de 30 grados- y sin centrifugado.

Otro consejo para limpiar ropa de lana en la lavadora, es colocar la prenda dentro de una bolsa para lavarropas

Fuente: Shutterstock

Lavado a mano

En cambio, si lo que decides es hacer el lavado a mano, entonces el procedimiento llevará sólo un poco más de tiempo. Busca un cubo y llénalo de agua tibia. Echa allí unas gotas de jabón líquido neutro apto para ropa delicada y agitando con la mano, forma una espuma. En ningún caso derrames el detergente directamente sobre la prenda.

Cuando lo tengas, sumerge allí tu ropa de lana cuidando de no mezclar diferentes colores, ya que podrían desteñirse un poco. Dale suaves palmadas a la prenda de modo que el jabón llegue a todos los rincones y deja actuar durante media hora. En todo este tiempo, evita fregar, dado que esa forma de limpiar podría dañar el tejido.

Finalmente, enjuaga con abundante agua para quitar los restos del jabón y deja secar la ropa de lana sobre una toalla limpia de forma horizontal.