Netflix: 3 series para disfrutar si te gustó Inventando a Anna

Inventando a Anna es una de las series más reproducidas en la actualidad de la plataforma Netflix. Esta serie de televisión estadounidense de drama fue creada y producida por Shonda Rimes y está basada en el artículo de la revista New York Magazine How Anna Delvey Tricked New York’s Party People de Jessica Pressler. La exitosa tira compuesta por nueve episodios es protagonizada por Anna Chlumsky, Julia Garner, Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed y Anders Holm entre otros.

A continuación, te dejamos la sinopsis oficial de esta tira disponible en Netflix: ¿Empresaria audaz o artista del fraude? La reportera se mete a investigar a Anna Delvey, quién convenció a toda la elité de Nueva York de que era una heredera alemana. Para los miles de fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares, disponibles en la compañía de la N gigante.

Bridgerton: Ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton intentan encontrar el amor y la felicidad de la alta sociedad londinense. Esta primera serie recomendada cuenta con dos temporadas disponibles hasta el momento y es una de las producciones más exitosas de la historia del gigante de streaming.

How to Get Away with Murder o Como defender a un asesino: Annalise Keating es una brillante y carismática profesora de derecho penal, que inesperadamente, tiene que aplicar todo el conocimiento práctico junto con sus estudiantes cuando se ven involucrados en un complot de asesinato en la universidad. Esta tira disponible en Netflix cuenta con ocho temporadas en la actualidad.

El estafador de Tinder: Él se hacía pasar por magnate con una vida de lujo y seducía a mujeres por internet para robarles millones de dólares. Ahora algunas víctimas planean vengarse. Esta última recomendación no es una serie, es una película, pero la trama es muy similar y es verídica.