Cuántas versiones de La Familia Ingalls existen

La Familia Ingalls se transformó en una de las familias más icónicas de la televisión de todos los tiempos. Marcó toda una época y continuó su legado a través de los años gracias a su atrapante historia que toca temas que permanecen vigentes.

Cuando algo funciona tan pero tan bien, suelen aparecer personas osadas que intentan recrear el mismo éxito. Esto a veces puede funcionar pero en otras ocasiones no sale tan bien. Vamos a descubrir todas la versiones que esta historia atuvo a lo largo de los años.

4 versiones de La Familia Ingalls

La peícula Little House on the Prairie de 1973

Antes que la serie de La Familia Ingalls estuvo la película Little House on the Prairie, la cual se lanzó en 1973 y debido al éxito que obtuvo fue que se decidió hacer la serie de televisión.

La Familia Ingalls, la serie

El primer capítulo de La Familia Ingalls salió al aire el 11 de septiembre de 1974. Si bien los productores pensaron que sería un éxito, nunca imaginaron lo que causaría esta serie. Finalmente duró 9 temporadas, tuvo 204 capítulos y llegó a más de 30 países en todo el mundo.

El fenómeno que generó esta familia nunca se había visto antes. Algunos aseguran que esto se debió al perfecto equilibrio que logró entre comedia y drama, tal como sucede en cualquier familia. Es por esto que tras finalizar la serie, la revista estadounidense TV Guide nombró a Charles Ingalls como el cuarto papá más importante de la TV de todos los tiempos.

La Familia Ingalls, miniserie del 2005

En abril del 2005 se lanzó una nueva versión de la serie original de La Familia Ingalls, pero no obtuvo el éxito deseado. Fue una miniserie de tan solo 6 capítulos y 255 minutos, protagonizada por Cameron Bancroft, Erin Cottrell, Kyle Chavarria, Danielle Chuchran y Gregory Sporleder.

La casa de la pradera por Paramount Pictures.

Después de 40 años, Paramount Pictures anunció que en conjunto con Friendly Family Productions están creando una adaptación de la serie basada en las novelas escritas entre 1932 y 1943 por Laura Ingalls Wilder.

Esta noticia entusiasmó a muchos fanáticos de La Familia Ingalls pero la realidad es que no han dado mucha más información. No se sabe para cuándo tienen planeado lanzar, ni cuándo serán las grabaciones, ni los protagonistas. Tendremos que armarnos de paciencia y esperar un poco.