A horas del estreno, conoce más a Juan David Reyes Elizondo de Pasión de Gavilanes

Desde que finalizó Pasión de gavilanes, casi veinte años atrás, sus fanáticos pedían a gritos una secuela de la historia. Es que la producción de Julio Jiménez, que se emitió por Canal Caracol y luego fue replicada por otras señales e incluida en el catálogo de contenido de Netflix, se robó el corazón de miles y miles de espectadores en todo el mundo. En tan sólo algunas horas, podrán saber qué fue lo que ocurrió con sus personajes favoritos en la pantalla de Telemundo.

La cita es mañana, 14 de febrero, a las 10 pm por la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal. En la piel de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, nuevamente, estarán Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista.

Pasión de Gavilanes

A ellos, se suman nuevas figuras como Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo. Además, el elenco lo completan grandes actores como Zharick León, Kristina Lilley, Carmenza González y Tatiana Jauregui, que ya fueron parte de la primera temporada, y Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto y Álvaro García, entre otros.

Uno de los personajes que dará mucho de qué hablar es Juan David Reyes Elizondo, el pequeño que salió en la primera entrega y que hoy ya es todo un hombre. Bernardo Flores es el actor mexicano que asumirá este gran desafío. Ahora, ante la ansiedad de los fanáticos de la tira por conocer todo sobre lo que pronto saldrá en la TV, la producción decidió compartir una serie de videos en sus redes sociales.

En la cuenta oficial de Instagram de la telenovela, el hijo de Cimarro y García, en la ficción, se presentó a sí mismo en este pequeño clip. "Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan David Reyes, tengo 25 años y soy el primogénito de Norma Elizondo y Juan Reyes, y hermano mayor de los mellizos Reyes que, pues, me la ponen difícil. Amo a mi familia pero no estoy de acuerdo con algunas cosas, como la inmadurez de mis hermanos. Pues, nada... me toca ponerles el ejemplo, como el hermano mayor que soy. ¿Novias? Pues, sí.. muchas. Pero, ¿enamorado? Amor, amor, amor... creo que no, nunca", expresó sentado frente a la cámara.