WhatsApp: así puedes cambiar el ícono verde por uno de color rojo, rosado o un corazón

WhatsApp se convertirá en una de esas aplicaciones donde abundan frases de amor por San Valentín. Pero no solo eso, también donde se demuestran las formas de dar cariño enviándose divertidos emojis, GIFs, stickers animados y cómo no, las infaltables videollamadas. Pero eso no es todo, a partir de ahora existe la posibilidad de cambiar el tradicional logo de WhatsApp por un logo de corazón, así como un ícono rojo o rosa, para vivir más el espíritu del día de los enamorados.

Para poder hacer estas modificaciones se deberá tener WhatsApp instalado en el teléfono con sistema operativo – únicamente- Android. En caso de tener un iPhone u otro dispositivo de Apple, lastimosamente no se podrá poner a prueba.

Los pasos a llevar a cabo en WhatsApp para cambiar el logo por un corazón, ya sea rojo o rosa son: 1) ingresar a Google Play, 2) buscar la aplicación llamada Nova Launcher, 3) abrir la aplicación y configurar el estilo de visualización de su lanzador móvil, 4) debe presionar el icono de WhatsApp durante dos segundos.

Una vez concretados con éxito estos pasos, aparecerá una ventana que permitirá modificar el nombre y el logotipo y allí se deberá hacer clic en el ícono de WhatsApp, luego en aplicaciones, seguido de fotos y ahí recién, seleccionar el ícono del corazón (también puede elegir el logotipo rojo o rosado).

En caso de que este nuevo formato de WhatsApp, retomar a la visualización anterior será tan simple como desinstalar el Nova Launcher y todo volverá a la normalidad. Por último pero no menos importante, Nova Launcher no solo le permite cambiar el ícono de sus imágenes guardadas. También puede cambiar el nombre de la aplicación.