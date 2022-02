Romina Malaspina se llevó todas las miradas del fin de semana

Romina Malaspina conquistó a sus más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, esta semana, al realizar un promocional posteo. La presentadora, cantante e influenciadora de 27 años viene de disfrutar unas merecidas vacaciones las playas de Punta del Este.

En las últimas horas, Romina Malaspina compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede observar a la modelo de 27 años desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción de fotos profesional. La mediática lució un elegante y ajustado mono de color negro. Además, la blonda complementó su look con dos coletas en su cabello y un delicado make up.

“Viernes. Cuéntenme cuáles son sus planes este finde. Los leo” fue el corto y sencillo texto que eligió de epígrafe Malaspina para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 65 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles followers en la popular plataforma, que resaltaron su magnífica figura física y su look elegido.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Entre los comentarios más destacados que recibió Romina se encuentran el “Mucho teatro y familia!!! Que bella estás” de la bailarina Adabel Guerrero y el “Hermosa” del artistas Homero Gallardo. Sin dudas la influencer es una de las celebridades preferidas en las comunidades 2.0.