Pequeño pero acogedor, consejos para crear el jardín de tus sueños sin importar su tamaño

El momento de diseñar qué plantas comprar para llevar a nuestro patio, pensar en caminos que conduzcan a una fuente o conseguir macetas de diferentes tamaños puede ser una tarea estresante para muchos, pero no para quienes amamos las tareas de jardín. Sin embargo, puede que toda esa ilusión se caiga cuando adviertes que el espacio es pequeño. Si eso te ha ocurrido, no te preocupes, ya que podrás tener el jardín mas hermoso sin importar los metros cuadrados que tenga, gracias a estos consejos.

No todo es tal como lo imaginábamos y resulta que nuestra casa tiene un patio de escaso tamaño en donde no entran todas las plantas que habíamos ideado colocar allí. A muchos nos ha ocurrido y sabemos que esto puede ser algo frustrante. Pero, por suerte, con los consejos correctos, podrás lograr un jardín de maravillas sin importar si es pequeño o no.

Usar enredaderas hará que se extienda visualmente el patio

Fuente: Shutterstock

Usa enredaderas

Un consejo para tu jardín pequeño, es que escojas plantas enredaderas que se peguen a los muros. De esta manera, el espacio visualmente se extenderá de verde y así, sentirás que te encuentras en un lugar más grande y con mayor presencia de naturaleza.

Combina macetas y plantas de diferentes tamaños

Otra de las claves para tener un jardín de ensueño incluso cuando el espacio es pequeño, es la combinación. En ese sentido, procura colocar árboles de tamaño chico, así como también plantas de hojas grandes y otras mas reducidas. Para eso, podrás ayudarte con el empleo de macetas. Así, será más fácil crear un rincón con muchas especies y darle un aspecto boscoso al lugar.

Por ejemplo, puedes tener una planta de tamaño grande en el piso y alrededor de ella algunas macetas de tamaño menor con verdes medianos o pequeños o incluso con flores. Asimismo, el empleo de colgantes también te ayudará a crear un jardín maravilloso.

Noticias Relacionadas Llena el jardín de color, 4 plantas para poner a pleno sol

Te sorprenderá, el uso de espejos marca la diferencia

Fuente: Shutterstock

Te sorprenderá, el uso de espejos marca la diferencia

Aunque resulte algo extraño ver un espejo en el patio, te sorprenderá ver el efecto que tiene especialmente en los jardines pequeños. Siempre que lo coloques en un espacio seguro donde no corra el riesgo de romperse, como debajo de un techo, el espejo refleja todo el verde del jardín y crea la ilusión de que el mismo se extiende incluso allí donde no hay plantas.