Desde Isla Mujeres, Sol Pérez deslumbró con su hermosura

Sol Pérez es una de las mujeres más bellas y codiciadas de Latinoamérica y muchos de sus fans se pregunta como hace para mantener su privilegiada figura física. La semana pasada, la presentadora de televisión reveló hace unos días dicha incógnita.

Ante la pregunta de una seguidora suya en Instagram Sol compartió la pregunta con la respuesta en sus stories: "Me gusta lo que como, entonces no me cuesta tanto. Tal vez, me cuesta más los domingos que la mesa se llena de facturas". Luego de ello otro followers le preguntó cuál es su primera comida del día la blonda contestó con sencillez un café junto a unos huevos revueltos.

En las últimas horas, Sol Pérez publicó cinco fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la ex chica del clima desplegando toda su hermosura ante la cámara desde las playas de Costa Mujeres, México. La blonda lució un traje de baño blanco y negro. Además, la mediática complementó su look con su cabello suelto y un dorado bronceado.

“Re casual por acá” fue el corto y sencillo texto que eligió Pérez de epígrafe para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sol Pérez

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Guido Mazzoni se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 273 mil corazones. La modelo recibió miles de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles seguidores en este posteo.