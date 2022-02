Preciosa: así de hermosa está Mónica Ayos a sus 49 años

Mónica Ayos celebró el cumpleaños número 54 de su esposo Diego Olivera. Recordamos que la pareja se conoció en el 2000 y que juntos han formado una de las parejas latinas más sólidas del ambiente.

“Feliz cumpleaños a al hombre de mi vida. Una nueva vuelta al sol festejándote desde el amor. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo pa' volar a otros nidos... ay amor...si me das a elegir, entre tú y la gloria pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor...si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo, ay amor...ME QUEDO CONTIGO” fue el sentido mensaje de Mónica en la red social Instagram. La celebración del galán incluyó comidas típicas, torta, sombreros y hasta el clásico bigote a modo de disfraz.

En las últimas horas, Mónica Ayos publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En la misma se puede observar a la intérprete de “Diana María Luna de Santos” en la recordada telenovela “Amazonas” desplegando toda su belleza ante la cámara. La blonda lució un estampado traje de baño y una campera de jean. Además, complementó su look con su cabello suelto, accesorios y un delicado make up.

Fuente: Instagram Mónica Ayos

“Trascender la propia temporalidad” fue el simple y corto texto que eligió de epígrafe Ayos para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita. Sin dudas la artista radicada hace varios años en México es una de las más populares en las plataformas virtuales.

Fuente: Instagram Mónica Ayos

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la mujer de Diego Olivera se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones. También, la publicación de la bella artista obtuvo una gran cantidad de comentarios, la mayoría de cariño y halago hacia su espléndida figura física y su outfit escogido.