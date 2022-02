Modo boxeo: Flor Peña enamoró a todos con su gran hermosura

Florencia Peña tomó la tajante decisión de finalizar su ciclo como conductora a cargo del programa “Flor de equipo”. La actriz y comediante termina su participación en el programa matinal el próximo viernes 11 de marzo. La blonda charló con sitios de espectáculos sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

“Yo me estoy yendo finalmente el 11 de marzo. Este es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue” indicó Flor tras varias idas y vueltas con la producción de la señal Telefe. “Me iba a ir un poco antes. Nos sentamos con el canal. En realidad me iba a ir el 4 de febrero” amplió la conductora a Alejandro Guatti, movilero de Intrusos. “Ellos lo que quieren es que me quede en el canal. Pero yo ahora tengo otros planes. No me voy a quedar en Telefe. Es un ciclo que se cumplió para mí y ahora está bien que sea de esta manera” concluyó la mediática.

Hace unas horas, Florencia Peña publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la exprotagonista de “Casados con Hijos” desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción promocional destinada a una marca de ropa. La blonda lució una musculosa blanca y guantes de box. Además, la mediática complementó su look con su cabello suelto, pequeños aretes y un delicado make up.

Fuente: Instagram Flor Peña

“En qué andan?? Yo acá re estrasada... Yendo a darme un baño. La seguimos en @divasplayok?? Haceme caso, yo sé porqué te lo digo…” fue el sencillo y promocional texto que eligió Peña de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 82 mil corazones. La bella comediante recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles seguidores en esta publicación.