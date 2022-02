Cada día más linda: Nicole Neumann conquistó corazones a sus 41 años

Si hablamos de mujeres argentinas hermosas, Nicole Neumann sería una de las primeras en la lista. En su cuenta de Instagram, se dedica a compartir gran parte de su vida diaria y también, fotografías con los hermosos conjuntos que elige para salir al aire en eltrece.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones demostró que cada día que pasa está más linda. "Mitad de semana, vestido largo con algo de colorcito de verano", redactó la figura de 41 años junto a las instantáneas que conquistaron miles de corazones.

Nicole Neumann

"La chica de mis sueños", "Hermosa, la uno", "Seguí brillando como siempre", "Bellísima y encantadora", "Diosa", "Te queda hermoso", "Elegante" y "Bella y radiante", son algunos de los tantos mensajes que sus fanáticos le dejaron junto a las imágenes.

Hoy, la modelo se encuentra viviendo un gran momento, tanto laboral como amoroso. Está trabajando en Los 8 escalones del millón y está muy enamorada del piloto Manuel Urcera. Recientemente, sorprendió al contar una petición que le realizaron sus hijas y que involucra a su novio. "Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’", indicó.

Cada día más linda: Nicole Neumann conquista corazones a sus 41 años

Y detalló: "Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido". Urcera tiene una excelente relación con Indiana, Allegra y Sienna, las pequeñas que Neumann tuvo con Fabián Cubero. Sobre la relación de su pareja y las niñas, manifestó: "Me enamoró más cuando vi como se relacionaba con ellas. Tiene todo”.

Su postura sobre los bebés es muy clara y se puede ver en lo que dijo en alusión a la criatura que su ex y Mica Viciconte traerán pronto al mundo. "Siempre dije que un bebé es una bendición", aseguró. ¿Le hará caso a sus hijas y Nicole agrandará la familia?