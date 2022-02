Por qué Altaír Jarabo no se casó con ninguno de sus novios anteriores

Ante las críticas que recibe desde que inició su relación con su actual esposo, Altaír Jarabo se defiende y cuenta el tipo de amor que verdaderamente la hace feliz. De esa manera, confesó por qué no se casó con ninguno de todos los novios anteriores.

Ante la mirada crítica de muchos usuarios de las redes sociales, Altaír Jarabo se cansó y se refirió al amor incondicional que tiene con su actual esposo y sobre la diferencia de edades que tienen. Cabe recordar que ella tiene 35 años y él, 53.

“No he leído la verdad, pero sí te puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz. (Frédéric) es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama“, afirmó.

Altaír Jarabo ¿Por qué no se casó con ninguno de sus novios anteriores?

Ante tantas especulaciones sobre si se casaba solo por interés, Jarabo, sin pelos en la lengua, respondió a ello: “Fíjate que tengo una cualidad: no escucho los negativos. Y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir”.

Asimismo, contó, en una oportunidad, todos los novios anteriores que tuvo. Sin recaer en detalles, la guapísima actriz mexicana aclaró que nunca tuvo intenciones de casarse con ellos, porque eran demasiados inmaduros en ese momento de la vida.

De igual manera, aclaró que siempre fue muy honesta con sus sentimientos, sin importar el qué dirán. De cada uno de ellos se enamoró y vivió las relaciones con mucha pasión, así como se define en su vida. Sin embargo, nunca tuvo el deseo de llevar ninguna de esas parejas a otro nivel. Con el único que sintió que verdaderamente era el amor de su vida, fue con su actual esposo, el francés empresario Frédéric García.

En una entrevista, Altaír confesó quiénes habían sido sus novios antes de dar el sí. Entre los más famosos, tuvo un romance con el empresario mexicano Roger Romero, con el futbolista mexicano Carlos Vela (que terminó en un gran escándalo) y hasta con la ex pareja de Fabiola Campomanes, Rolly Pavia, entre otros.

Altaír Jarabo: ¿Dejará su carrera de actriz?

A pesar de reconocer que está más enamorada que nunca y apuesta a formar una familia con su actual esposo, ante los rumores de que dejará la actuación, Altair indicó que nunca lo tuvo como una opción. De hecho, dejó muy claro que aún tiene metas por cumplir.

En cuanto a su lugar residencia, ahora que ya es una mujer casada, dijo que todo dependerá de los nuevos proyectos que se avecinen y que podría llegar a pasar una temporada trabajando en México y otra, en Francia, su nuevo hogar.

¿Con quién te hubiese gustado que Altaír Jarabo se case?