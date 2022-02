Es muy posible que la gran mayoría de los aficionados al béisbol recuerden mucho más a Alex Rodríguez vestido de los Yankees de New York que de los otros equipos en los que estuvo menos tiempo, pero suman 22 años en MLB.

Alex Rodríguez, un prestigioso deportista

Cabe recordar que Alex Rodríguez no solo es un ex jugador de béisbol, sino que también es la ex pareja de Jennifer Lopez, la "Diva del Bronx". En un breve resumen, se puede recordar que antes del año 2004, jugó para Marineros y Rangers como parador en corto y no de la misma manera como lo hizo (y muchos recordarán) en New York.

Vale destacar que, probablemente, haya jugado mejor allí porque es donde más se destacó estando a la defensiva en los años 2002 y 2003 con Rangers. De hecho, fue allí mismo donde obtuvo su primer gran reconocimiento con los Guantes de Oro sin olvidar que fue campeón de la Serie Mundial 2009, elegido al Juego de las Estrellas de la MLB en 14 ocasiones, ganó 3 premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, 10 Bates de Plata y fue campeón de bateo en 1996.

¿Cuántos Guantes de Oro tiene Alex Rodríguez?

Alex Rodríguez fue reconocido con el premio Guante de Oro y los únicos 2 que ganó, los obtuvo mientras jugó para Rangers de Texas. El resto de su historia como jugador y su retiro adelantado, ya se conoce. En resumen, el ex de la Diva del Bronx llegó a los Yankees y lo convirtieron en tercera base, ya que eran indiscutible las paradas cortas que hacía.

Ya en ese lugar, defendiendo la esquina caliente de los Mulos, el ex jugador Alex Rodríguez no volvió a ganar otro galardón dorado. Sin embargo, vale destacar que cada año seguía siendo ese toletero que todos temían. De hecho, en 2007 rompió su propio récord de carreras impulsadas y terminó siendo un líder absoluto.

Probablemente, 2 Guantes de Oro puedan sonar poco, y más para un pelotero de más de 2 décadas de arduo trabajo y compromiso. No obstante, el norteamericano con ascendencia dominicana siempre se destacó por ser uno de los mejores bateadores que ha tenido la liga, año tras año. Eso sí que no es poco.

¿Qué recuerdas de Alex Rodríguez y sus épocas de oro como deportista?