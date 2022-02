Carmen Villalobos arrancó la semana con unas fotografías que cosecharon cientos de elogios

El inicio del 2022 no fue para nada fácil para Carmen Villalobos. La actriz barranquillera más querida se contagió de covid-19 y no pudo pasar las fiestas junto a su marido, Sebastián Caicedo. "Gracias a Dios estamos todos muy bien, pero ha sido bastante complicado porque imagínense que llegando de Miami en diciembre Sebas volvió a salir contagiado con covid, entonces 24 y 31 así distanciados...", contó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Justo Sebastián saliendo del covid, entré yo a tener covid. No me había dado, a Sebas ya le había dado, afortunadamente le fue súper bien, entre comillas, esta vez".

Sobre los síntomas, señaló: "No les puedo mentir, no han sido días fáciles, realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas. Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal... yo arrancaba proyecto, no he podido arrancar proyecto. Afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento".

En redes, Villalobos es muy activa y si bien no estuvo en su mejor momento -en los últimos días-, no paró de subir contenido nunca. Ahora, la actriz de Café con aroma de mujer compartió unas fotografías que cosecharon cientos de elogios.

Carmen Villalobos

"Arrancamos esta súper semana con un nuevo episodio de Escuela Imparables", redactó junto a las imágenes en las que se la ve con un hermoso vestido rojo y azul. "Amo ese outfit", "Perfecta", "Preciosa", "Linda", "Diosa", "Hermosa, menos mal que ya estás mejor. ¡Bendiciones Carmencita!" y "Guapísima", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.