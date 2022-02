Así le dio Sofía “Jujuy” Jiménez la bienvenida a febrero

Sofía Jujuy Jiménez volvió a presumir su increíble hermosura en las plataformas virtuales, donde posee una gran popularidad. Solamente en Instagram la norteña cuenta con más de 1.6 millones de followers.

Sofía viene de haber disfrutado unas merecidas vacaciones en la ciudad de Punta del Este junto a su flamante novio, el polista Bautista Bello. Allí se mostró muy enamorada junto a su nueva pareja.

En las últimas horas, Sofía Jujuy Jiménez publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la conductora desplegando toda su belleza, frente a un gran espejo de su departamento. La morocha norteña lució un bikini de color blanca que vas a querer incorporar en tu armario. Además, la comunicadora social complementó su look con un delicado make up y su cabello suelto.

Hoooola febrero, hola luna nueva en acuario, hooola gente lindaaa. A darlo tooodo. Y para todas lxs que me consultaron por el espejito, les cuento que pedí descuento para Uds y me dijeron que siiii así que aprovechen y entren a @hollybuenosaires que tienen un 25% off diciendo que van de parte mía lxs quiero ver a todxs dándolo todo frente al espejo fue el sencillo y promocional texto que eligió Jujuy Jiménez de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sofía Jujuy

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Juan Martín del Potro se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 34 mil corazones. Además, la también actriz recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles followers, quienes resaltaron su magnífica figura física.