Las escandalosas declaraciones de Jennifer Lawrence por las que fue cancelada en las redes

En las últimas horas, Jennifer Lawrence ha estado en el foco de la tormenta, tras haber hecho declaraciones que rápidamente fueron criticadas en las redes sociales. Esto sucedió en el marco de una entrevista que la actriz de 32 años le dio a Viola Davis para la revista estadounidense Variety. En la charla, hablaron acerca de la presión que tuvo la actriz al protagonizar ‘Los Juegos del Hambre’, del estrés de hacerse adulto en Hollywood, lo negativo de ser madre y cómo los medios de comunicación malinterpretaron sus entrevistas previamente.

JENNIFER LAWRENCE INTERPRETÓ A KATNISS EVERGREEN EN 'LOS JUEGOS DEL HAMBRE'. FOTO: ARCHIVO

En una entrevista de más de 40 minutos, las actrices se sinceraron frente la cámara de Variety sobre sus carreras. Pero lo que llamó la atención del público fue un corto fragmento de la charla, en el que Jennifer Lawrence habla de su sentir al haber interpretado a una mujer protagonista de una historia de acción.

“Recuerdo cuando estaba haciendo 'Los Juegos del Hambre', nadie había puesto a una mujer al frente de una película de acción. Porque no funcionaría, nos dijeron. Tanto las niñas como los niños pueden identificarse con un protagonista masculino, pero los niños no pueden identificarse con una protagonista femenina”, comentó Lawrence.

Como era de esperar, la opinión de los internautas tomó relevancia en las redes llegando a catalogar las declaraciones de Jennifer como “polémicas”. Es que, si bien la actriz hizo referencia a lo que le decían sus colegas en aquel entonces, los usuarios hicieron foco en que ella aseguró haber sido la primera mujer en protagonizar una película de acción.

“Lara Croft Tomb Raider, Kill Bill, Los ángeles de Charlie, Resident Evil, Salt, Haywire, Wanted... Quiero decir…”; “El hecho de que solo puedan pensar en el mismo puñado de protagonistas muy sexualizados en comparación con las MUCHAS acciones dirigidas por hombres... solo está fomentando su punto”; “No fue la primera mujer protagonista de una película de acción. Es como lol”; “¿Qué hay de Angelina Jolie en Lara Croft?”; “Creo que quiere decir que es un pensamiento/estereotipo común que las mujeres no lideran películas de acción. Incluso en ese momento”, fueron algunos de los comentarios en Tik Tok.

Después del escándalo, Jennifer habló con The Hollywood Reporter y declaró: “Eso ciertamente no es lo que quise decir en absoluto. Sé que no soy la única mujer que ha protagonizado una película de acción. Lo que quise enfatizar fue lo bien que se siente. Y quise decir eso con Viola: superar estos viejos mitos sobre los que escuchas... sobre la charla que escucharías sobre ese tipo de cosas. Pero fue mi error y salió mal. Tenía nervios hablando con una leyenda viva”.