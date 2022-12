La cruda reflexión de Guti sobre la eliminación de la Selección de España que emocionó a muchos

Continúan las repercusiones tras la eliminación de la Selección de fútbol de España, a manos de Marruecos, en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. En esta oportunidad, quien opinó sobre el tema, fue Guti, la exfigura del Real Madrid, en el programa español El Chiringuito.

El ex centrocampista aseguró que La Roja "vive del pasado" y que le está sucediendo algo similar que al equipo del Barcelona. Esto sería intentar jugar como en sus mejores épocas, pero sin tener los jugadores para hacerlo.

Por su parte, Guti expresó que está "harto de ver pases horizontales" y advirtió que "hay que adaptarse a los jugadores que uno tiene".

Preguntado por el programa Guti reconoció que "me encantaría ser seleccionador de España. Sería increíble ser seleccionador de tu país".

"¿Te verías capaz?", la preguntó Pedrerol.

"Por supuesto. Obviamente. Creo en mí y sigo diciendo que lo que quiero ser es entrenador", contestó Guti con seguridad.

Asimismo, sobre su futuro como entrenador Guti explicó que "en los últimos meses he tenido ofertas... Pero aquí estoy. Falta que alguna me ilusione".

"Me han ofrecido más fuera que en España. Y eso no me sorprende. La gente se acuerda del Guti jugador y ya está. Es la realidad y no pasa nada", apuntó el ex de Real Madrid y Besiktas.