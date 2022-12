¿Ángela Aguilar estuvo en un aeropuerto común y corriente?

Una estrella internacional se reconoce de acá a la China, sobre todo si se presenta por las ciudades sin esconderse de la gente y de la prensa. Pero lo cierto es que, en la mayoría de las ocasiones, las celebridades prefieren disfrazarse o andar en autos y jets privados con el fin de disfrutar de los paseos como una persona más. Por eso, la vez que un famoso circula sin problemas en sitios populares, todo el mundo se sorprende y se forma un alboroto a su alrededor. Esto mismo sucedió en un aeropuerto mexicano, cuando los viajeros creyeron estar ante la mismísima Ángela Aguilar.

El tiktoker ‘@eckotamarindo’ subió un video en el que muestra a la supuesta hija de Pepe Aguilar en un aeropuerto como cualquier otro. Es que la mujer llevaba el cabello negro con el característico corte bob de Ángela; además, su perfil tenía cierta similitud con el rostro de la cantante mexicana. “¿Ángela Aguilar trabaja en Volaris?”, escribió en la descripción del video el usuario de la plataforma china.

Sin embargo, la persona que se robó la atención de los fanáticos de Ángela, no era más que una joven que estaba trabajando en la aerolínea, aunque muy parecida a la intérprete de ‘Dime como tú’. Por el momento, no ha especificado en qué aeropuerto mexicano estaba trabajando la “doble de Ángela Aguilar”, aunque sí se pudo visualizar en detalle su uniforme de trabajo. Pues, la mujer lucía una camisa blanca combinada con un pantalón gris clásico, una corbata naranja y no faltaron las credenciales de trabajo. En los pocos segundos del clip, se la ve cargando una maleta y llevando un megáfono bajo el brazo.

El video, que fue compartido en Tik Tok hace tres días, se viralizó rápidamente y cuenta con 4.3 millones de reproducciones hasta el momento. Asimismo, la casilla de comentarios está repleta de mensajes comparando el parecido de la mujer con otros personajes y famosos, como por ejemplo Edna Moda de ‘Los Increíbles’. “Angelina Aguilera”; “Entre Angela y Yeri Mua”; “¿no es la que sale con Chefcito?”; “al principio pensé que si era después también”; “Ángela Aguilar con aires de Edna Moda”; “Es en Cancún, yo la vi”, aseguraron los usuarios de la red.

ÁNGELA AGUILAR LUCIÓ UN NUEVO ESTILO DE CABELLO. FOTO: INSTAGRAM @angela_aguilar_

Por ahora, Ángela Aguilar no ha hablado de su aparente doble. Pero sí compartió en las redes imágenes de su nuevo look, un corte de cabello muy diferente a lo que estamos acostumbrados, fresco, largo e innovador.