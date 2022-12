El jugador de confianza del Gerardo Tata Martino reveló un detalle inesperado del entrenador

Gerardo Martino es el gran apuntado por la eliminación en fase de grupos de la Selección de México en Qatar. El entrenador argentino ha recibido muchos cuestionamientos de parte de los hinchas, de la prensa y hasta de los propios jugadores. ¿Qué ocurrió ahora?

Jesús Gallardo siempre mantuvo una buena relación con el Tata Martino y ha tenido muchos minutos en la Selección mexicana. Tras su buen nivel y ser una fija, Gerardo Arteaga no pudo jugar ni un minuto en el Mundial de Qatar 2022.

Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción. — Gerardo Arteaga (@Arteaga_Gera) December 8, 2022

"Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción", publicó Arteaga, que actualmente juega en el Genk de Bélgica, tras no haber disputado ningún minuto en el Mundial de Qatar 2022.

Todos pensaban que algunos minutos iba a tener en la Copa del Mundo, pero finalmente Martino no contó con él. Si bien lo convocó para ir a Qatar, en el 2020 lo dejó afuera de los Juegos Olímpicos.