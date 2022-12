Georgina Rodríguez visita a Cristiano y se lleva todas las miradas en Qatar

Desde que comenzó el Mundial de Qatar 2022, hemos visto la llegada de las familias más famosas del fútbol a nivel mundial. Entre ellas la de Messi y la de Ronaldo son unas de las que más se llevaron la atención de las cámaras en los últimos días. Pues, en el día libre que tuvieron sus selecciones, los astros del balón aprovecharon a relajarse y disfrutar con sus esposas y sus hijos. Pero sobre fue todo la presencia de Georgina Rodríguez en el país asiático la que causó sensación.

Hace cuatro días, Georgina Rodríguez subió una fotografía posando desde uno de los estadios de fútbol en los que se desarrolla el mundial, para apoyar a la selección en la que juega su esposo. En ese posteo, la modelo argentina-española recibió miles de halagos de parte de otras estrellas del mundo del espectáculo y las redes.

GEORGINA Y CRISTIANO DISFRUTARON DEL DÍA LIBRE EN QATAR. INSTAGRAM @GEORGINAGIO

Más tarde, la influencer subió una imagen junto a CR7 y estalló la red de la camarita. Pues, se los pudo ver a ambos abrazados, disfrutando de su compañía, y con una sonrisa gigante dibujada en sus rostros. Sin dudas, Georgina y Cristiano conforman una de las parejas favoritas del fútbol y supieron mantenerse firmes en estos años de relación.

GEORGINA RODRÍGUEZ Y SUS HIJOS EN EL DESIERTO DE QATAR. INSTAGRAM @GEORGINAGIO

En otro posteo, mucho más reciente, Rodríguez compartió un carrusel donde se ve espléndida en el desierto de Doha. Luciendo un vestido verde ajustado a sus curvas, la empresaria de 28 años robó suspiros en la red. Además, posó junto a sus hijos, Cristiano Jr. (12), Mateo (5), Alana (5) y Eva (5), y con toda su familia materna que llegó a Qatar a alentar a Portugal.

En seguida, el posteo de la esposa de Cristiano llegó a los 2.6 millones de ‘me gustas’ hasta el momento, se llenó de comentarios como los siguientes: “Guau la última foto”, “Family over everything” (La familia encima de todo), “Amo el último fotón”.

LA MODELO IMPACTA CON SU FIGURA EN LAS REDES. INSTAGRAM @GEORGINAGIO

El polémico mensaje de Georgina Rodríguez

El martes 6, Portugal goleó 6 a 1 a la Selección de Fútbol de Suiza en octavos; una jugada histórica que le abrió las puertas a los cuartos de final. Durante todo el partido, las cámaras estuvieron enfocadas en el mismísimo Cristiano Ronaldo, quien no jugó los 90 minutos por decisión del director técnico, Fernando Santos. Sin embargo, Goncalo Ramos, el jugador que lo reemplazó, fue el responsable del triplete del día.

No obstante, Georgina demostró no haber quedado conforme con lo sucedido, por lo que escribió en Instagram el siguiente comunicado que, para muchos, fue polémico. “Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos estaban puestos en ti. Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”, dijo con determinación Rodríguez.