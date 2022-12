No es la primera vez que Sol Pérez llama la atención con el contenido que sube a su cuenta de Instagram. En la red, son más de seis millones de personas que la siguen y están atentas a cada movimiento que da. Con frecuencia, sus publicaciones se llenan de 'me gusta' y comentarios.

En esta oportunidad, la conductora de Canal 26 acaparó todas las miradas al posar desde la pileta y deslumbró con su preciosa figura. "Buen día", redactó junto a las imágenes en las que se la ve al sol.

Sol Pérez posó desde la pileta y deslumbró con su preciosa figura

Los comentarios no demoraron en aparecer. "Lo tuyo es de otro planeta, mujer", "Claro, ese lomazo hay que mostrarlo", "Diosa", "Más fuerte no se puede", "Quien pudiera tener ese lomo", "Qué preciosa te queda la bikini", "Me gusta mucho tu bronceado" y "Tu estás mejor que el día", son algunos de los tantos mensajes de los internautas que se alcanzan a leer.

Sol Pérez

Además de sorprender con el contenido que sube a la web, Sol Pérez lo hace con sus looks en cada debate de Gran Hermano. La futura esposa de Guido Mazzoni es una de las analistas del reality de Telefe que está arrasando con el rating.

Junto a ella, delante de las cámaras del canal de las tres bochas, están Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Analía Franchín y Gonzalo Costa. La conducción está a cargo de Santiago Del Moro.