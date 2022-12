Esta es la planta que puede intoxicar a las mascotas en Navidad

En Navidad, el hogar se ve repleto de objetos decorativos y plantas temáticas que son ideales para recrear el espíritu navideño. Si bien con ellos la casa adquiere un aspecto mágico y especial, lo cierto es que algunos pueden ser peligrosos para las mascotas. Sobre todo si se trata de plantas, puesto que las más famosas especies navideñas pueden ser tóxicas para nuestros amigos peludos. Conoce cuáles son y mantenlas fuera del alcance de los perros y gatos durante las fiestas.

Flor de Pascua

Esta preciosa flor de color rojo es más conocida como la Flor de Nochebuena, aunque también se la llama flor de Pascua y, científicamente, Euphorbia pulcherrima. Se trata de una popular planta nativa de México, perteneciente a la familia Euphorbiaceae. A pesar de ser una de las más elegidas para decorar y regalar en Navidad, es sumamente tóxica para las mascotas, por lo que los veterinarios recomiendan mantenerla fuera de su alcance.

LA FLOR DE NOCHEBUENA ES TÓXICA PARA LOS PERROS. FOTO: SHUTTERSTOCK

De acuerdo con Experto Animal, la flor de nochebuena contiene un “líquido blanquecino de su interior, puesto que los ésteres diterpénicos que lo componen son unas toxinas muy irritantes para estos animales, especialmente para los felinos”. Si un gato o un perro consumen la flor de pascua, es muy probable que sufran “irritación en todas las zonas que estén en contacto con la toxina, como la boca, el esófago”. Además, un estudio realizado por la Universidad de Ohio determina que si el consumo es desmedido pueden presentar babeo, vómito, diarrea, deshidratación, temblores y aletargamiento.

Árbol de Navidad (abeto)

El abeto es una de las especies más utilizadas como árbol de Navidad; se trata de un género de árboles de la familia de las pináceas, dentro de las coníferas. A pesar de que muchos no dudarían en poner un arbolito navideño cerca de las mascotas, deben saber que esto puede ser de lo más peligroso para ellos. El peligro radica a la hora de que los animales domésticos consuman sus hojas, ya que al ser puntiagudas y rígidas pueden llegar a perforar su intestino. Además, la salvia que tienen en su interior es tóxica para los peluditos.

LOS PERROS NOS ACOMPAÑAN EN LAS FIESTAS. FOTO: SHUTTERSTOCK

Muérdago

Otra de las plantas navideñas que es tóxica para las mascotas es el muérdago. De todas formas, esto depende de la cantidad que ingiera el perro o gato. La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) señala que el muérdago es tóxico a causa de dos sustancias que porta: la toxalbúmina y la faratoxina viscumina.