El contundente mensaje de Khloé Kardashian a Tristan Thompson

Khloé Kardashian es una mujer que anda sin pelos en la lengua. Tal como se puede ver en 'Keeping Up With The Kardashians' y en 'The Kardashians'. La socialité es la más polémica de las hermanas, dice todo lo que piensa, nada se le escapa y tiene un carácter muy fuerte. Por esta razón, hace algunos días atrás escribió un revelador mensaje en su cuenta de Instagram.

Khloé Kardashian, imagen de archivo.

A un año del escándalo que envolvió a su entonces pareja y padre de su hija True, Tristan Thompson, la empresaria decidió compartir una frase en sus redes sociales, y muchos dicen que apuntó hacia su ex. Resulta que el año pasado en esta época, salió a la luz que el jugador de la NBA tuvo un hijo con Maralee Nichols, mientras estaba en pareja con Khloé, por lo que esta noticia inesperada la dejó muy afectada.

La empresaria y modelo, recientemente compartió en sus historias de Instagram un filoso mensaje: "Consejo del día: no puedes hacer que alguien te ame dándole más de lo que ya no aprecia". Aunque la celebridad no escribió nombres, muchos usuarios de la red especularon que iba dirigido a Tristan, porque fue casi un año después de que se revelara el escándalo de paternidad.

A partir de documentos judiciales obtenidos por E! News, Maralee Nichols presentó una demanda de paternidad afirmando haber quedado embarazada de Tristan Thompson, en su cumpleaños número 30, en la primera mitad del 2021. En aquél momento el jugador de baloncesto estaba en pareja con Khloé Kardashian.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson, imagen de Jerrit Clarck Getty Images.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que surgieron rumores de infidelidad, pues en 2018 salieron fotos y videos donde supuestamente Thompson estaba con otra mujer. Al día de hoy, Khloé y Tristan no están más juntos, pero comparten dos hijos en común, True y un bebé que llegó en julio de 2022 y fue concebido a través de un vientre sustituto, antes de que se revelara que el jugador de basquet iba a tener un hijo con otra mujer, según reveló el sitio E! News.