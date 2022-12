Desde Qatar, la China Suárez lució su figura perfecta con una bikini

Desde hace varios días Eugenia 'La China' Suárez, se encuentra instalada en Qatar, pues decidió viajar junto con su pareja, el cantante Rusherking, para ver el Mundial 2022 y apoyar a la selección argentina. Además de compartir fotos y videos desde la cancha, la actriz también ha subido algunas imágenes luciendo su belleza.

La cantante se animó a usar una bikini y por supuesto aprovechó para compartir un posteo en su cuenta de Instagram. La China lució un conjunto de dos piezas, un corpiño de triángulos y una bombacha con tiras finas, todo en tonos entre nude y dorado. Además, sumó unas zapatillas blancas con detalles en otros colores, de una reconocida marca.

La China Suárez, imagen de Instagram.

Como de costumbre, Eugenia no llevó maquillaje, pues prefiere llevar un look más natural y mostrarse sin make up. Obviamente recibió una lluvia de corazones, por lo que al momento la publicación ha recolectado más de 390 mil likes y una catarata de comentarios, pues los usuarios quisieron dejar sus mensajes.

Algunos días atrás, la cantante también compartió un gran momento que vivió junto con su pareja. Asistieron al partido que se disputó entre la selección nacional y el equipo australiano. En el carrete de imágenes se puede ver a La China Suárez y a Rusherking, envueltos en un abrazo de emoción y felicidad, alentando a la Argentina.

Por otro lado, en el video que publicó se puede observar a la pareja cantando una típica canción para alentar al seleccionado. En el pie de la publicación Suárez escribió: "MUCHAAAAAACHOOOOOOOO AHORA NOS VOLVIMO A ILUSIONAAAAARRR

Dios mío que felicidad dale Argentina carajooooooo".