Cuándo se terminan los streams de Luis Enrique

Luis Enrique, seleccionador de España, afirmó hoy que dejará su condición de "streamer" en la plataforma digital Twitch una vez finalizada la competición de su equipo en el Mundial de Qatar 2022.



"No sigo después del Mundial. Esto es una experiencia enriquecedora y nos sirve como relax, pero después del Mundial no seguiré", confirmó Luis Enrique en su canal de Twitch, el día previo al enfrentamiento ante Marruecos por los octavos de final.



"Espero y deseo que nos volvamos a ver y, si no es así, la vida continúa. Este puede ser mi último 'stream' si caemos ante Marruecos, pero espero que no sea así", manifestó Luis Enrique.





El ex DT de Barcelona de España se transformó en el primer seleccionador en adoptar ese rol, en un ida y vuelta fluido con los hinchas, donde habla de distintos tópicos, con el fútbol como eje central.



Desde un comienzo, Luis Enrique aclaró que con su costado "streamer" no pretendía quitarle espacio a ningún periodista o medio de comunicación.