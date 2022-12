Tras su floja participación en el Mundial, Raúl Jiménez recibió una dura noticia

La Selección de México se quedó afuera en fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022 y esto ha perjudicado a muchos de sus jugadores que no tuvieron un buen papel futbolístico. Raúl Jiménez no fue la excepción y al parecer no continuará en su club.

Jiménez ha tenido una lesión en el pubis que no lo ha dejado entrenar y jugar con normalidad en el Wolverhampton, de la Premier League. Igualmente el delantero logró recuperarse y se metió en la convocatoria de Gerardo Martino para ir a Qatar. Tras no estar al 100%, los Wolves no querían que el surgido en el América fuera a disputar el mundial. Luego de ir, esto le habría generado problemas al delantero.

Para los amigos del América…



Me acabo de enterar que Julen Lopetegui y el club han decidido VENDER A RAÚL JÍMENEZ en invierno.



Será el flamante refuerzo de las Águilas???? — Claudia García (@claudiagarciasv) December 5, 2022

Julen Lopetegui asumió hace unas semanas al puesto de entrenador de los Wolves y habría tomado la decisión de vender a Raúl Jiménez y no contar más con sus servicios. Esto genera que el jugador piense en un traspaso y podría volver al fútbol mexicano en enero.

Si bien al jugador lo toma por sorpresa y quiere seguir jugando en Europa, no vería con malos ojos volver a recuperar confianza y desembarcar nuevamente en el fútbol mexicano. Jiménez tiene 31 años y ha hecho una buena carrera en Europa vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, Benfica y Wolves.