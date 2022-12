Te contamos cómo se hizo famosa Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es uno de los nombres más reconocidos en el mundo y esto se debe a que la diva del Bronx ha participado en cientos de películas, así como también ha grabado varios discos. Con su larga trayectoria ha logrado el éxito internacional y ahora recoge todos los frutos de su gran trabajo. Por eso te contamos cómo fue el camino que recorrió para llegar a la cima y cómo fue que saltó a la fama.

La cantante ha escrito hits internacionales que se han posicionado en lo alto de las listas de éxitos como 'If You Had My Love', 'Let's Get Loud', 'On The Floor', 'Una Noche Más' o 'El Anillo'. Además, ha participado en una gran lista de películas famosas como '¿Bailamos?' y 'Estafadoras de Wall Street'. Sin embargo sus comienzos fueron algo diferentes.

Jennifer Lopez, imagen de archivo.

Antes de consolidarse como una de las celebridades de la industria del espectáculo, Jennifer trabajó en un bufete de abogados, en una tienda de ropa y al mismo tiempo tomaba clases de baile para perfeccionarse en lo que más le apasionaba. Según comentó en 2018, en una entrevista para la revista People sus primeros pasos con este mundo fueron en 'In Living Color', un show de televisión.

"No estaba en el mundo del espectáculo. No vivía en Los Angeles, no tenía conexiones. Solo era una bailarina de Nueva York y estaba tratando de lograrlo", reveló. Cuando comenzó la década de los '90, poco a poco la carrera de JLo estaba empezando a dar un ligero despegue.

En 1987 trabajó en 'My little girl', la primera película en la que interpretó a Myra, un personaje secundario. Luego trabajó durante tres años seguidos como bailarina en el programa 'In Living Color' y al mismo tiempo participó en la película 'Nurses of the Line: The Crash of 7'. Después de aquellas experiencias siguió trabajando con mucho esfuerzo y dedicación en otros films, pero no fue hasta 1997 que Lopez saltó a la fama.

Casi a fines de la década la actriz le dio vida a la reina de la música tejana, Selena Quintanilla, en una película biográfica y su actuación allí fue brillante. Por esta razón su vida profesional dio un vuelco y comenzaron a llegar cientos de propuestas de trabajo. Al día de hoy colecciona más de una decena de películas y programas, además de varios discos musicales.