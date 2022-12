Solo el 10% de los usuarios adivina la respuesta de este test visual

El día de hoy presentaremos un test visual que quizás parezca difícil, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. No se trata de el típico test de personalidad que revela algún aspecto de tu forma de ser y tampoco es de los desafíos que presenta una imagen que forma una figura con lineas y puntos.

El reto de hoy es mucho más simple, pues pondremos una fotografía sobre la mesa y deberás encontrar un animal. Un centenar de usuarios en las redes sociales intentó resolverlo, pero no encontró la respuesta en menos de 15 segundos, por lo que el desafío de hoy es que puedas hallar un ave que se encuentra escondido, en el menor tiempo posible.

Este tipo de test visuales es muy útil para que las personas se entretengan durante sus ratos libres y para que comparen las respuestas con sus amigos. A su vez, estos retos son de gran utilidad para poner a funcionar los centros cerebrales y ayudar a desarrollar las habilidades visuales.

Como requieren concentración también son beneficiosos para practicar la paciencia, pues si en el primer vistazo no logras encontrar la respuesta, tienes que seguir observando detalle por detalle hasta que lo encuentres. En la siguiente imagen aparece un artista pintando un cuadro y junto a este hay una serie de objetos. Tienes que buscar un ave, entre todas las figuras que aparecen en la foto.

Test visual: encuentra la ubicación del ave. Imagen de Pinterest.

En el caso de que hayas encontrado el ave en menos de 15 segundos, ¡felicitaciones! eres todo un observador. Si no lo encontraste en ese lapso de tiempo, no te desanimes, sigue practicando y la próxima pon más atención. Por otro lado, si no pudiste encontrar a donde está el pájaro, a continuación dejamos una imagen con la ubicación exacta.