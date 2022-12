Romina Malaspina es una de las tantas figuras que se hizo conocida gracias a su participación en Gran Hermano. Sin embargo, su verdadero salto a la fama fue en el 2020 cuando reapareció en la TV argentina brindando el reporte de noticias en Canal 26. Su llamativo cambio físico sorprendió y dejó atónitos a todos.

"No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice", reveló en una entrevista con Intrusos.

Y agregó: "Subí mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano".

Hoy, en Instagram, es una de las jóvenes argentinas que más revuelo genera cuando comparte contenido. En una de sus últimas publicaciones, Malaspina conquistó miles de corazones con su preciosa figura desde la pileta. "¡Vamos Argentina! ¡¡¡Estamos en cuartos!!!", expresó junto a las imágenes.

Romina Malaspina conquistó corazones con su preciosa figura desde la pileta

Los mensajes de sus fanáticos no demoraron en aparecer. "Bombona", "Si Argentina sale campeón, te casás conmigo", "La mujer más hermosa del mundo", "Qué buena manera de festejar la victoria de la Scaloneta", "Mi amor platónico", "Fotos para ver antes de dormir y soñar bonito", "La gorrita te queda hermosa" y "Bella", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Noticias Relacionadas El video de Romina Malaspina que está acaparando todas las miradas en la red