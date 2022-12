La frase polémica de Luis Enrique en la previa del duelo con Marruecos

La Selección de fútbol de España, disputará este martes los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando se mida con su par de Marruecos. De acceder a cuartos, el equipo de Luis Enrique, estará consiguiendo un boleto a una instancia a la que no accede desde Sudáfrica 2010.

En la previa de este importante match, el entrenador asturiano brindó una rueda de prensa, en la que habló de la actualidad de sus dirigidos, de los resabios de la derrota ante Japón y además dejó una frase polémica, sobre cuánto le importa el resultado del juego ante los africanos, pensando en el rendimiento de sus dirigidos.

"Yo estoy perfecto y los jugadores, también. El ambiente es el de los entrenamientos de antes de la competición. Hemos hecho una reflexión más profunda después del partido contra Japón. Veo muchas ganas de ir cumpliendo el objetivo. Ahora ya estamos en los partidos de continuar o irte a casa, pero muy convencidos de nuestras posibilidades. El objetivo es, y ha sido desde el principio, jugar siete partidos. Pues siete partidos queremos jugar", respondió en conferencia de prensa.

" Lo que menos me preocupa es el resultado . Me centro en controlar lo que tengo que controlar, el juego. Si haces más méritos que el rival normalmente ganas los partidos. Si luego no se da, felicitaremos al rival y nos vamos a casa. Estoy convencido de haremos más méritos que Marruecos", expresó.

En cuanto al partido contra Japón, el técnico justificó los errores. "¿Qué les dices a los jugadores en el descanso? Los errores se repiten porque este deporte es hipercomplejo. Muchas veces es imposible controlarlo todo. Estoy seguro de nuestras virtudes, Marruecos arriesgará y vendrá a presionar. Me obsesiona llevar a cabo mis ideas compro el 'pack' completo cuando juego bien y también cuando no. El fútbol es más complejo", manifestó.