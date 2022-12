Cuál es el disco más exitoso de Jennifer Lopez y cuántas copias vendió

Sí, Jennifer Lopez ha tenido algunas películas exitosas, pero es cierto que su gran mayoría han sido grandes fracasos. Por el contrario, desde su incursión en el mundo de la música, sus canciones son un éxito a nivel mundial.

A lo largo de su carrera ha lanzado ocho álbumes de estudio, los cuales fueron muy bien recibidos por el público, aunque hay dos en particular que ocupan el podio por haber sido los que lograron más ventas en su carrera.

Una mujer tan talentosa como Jennifer Lopez tiene más de un disco que supera el millón de copias vendidas, aunque solo uno se puede llevar el podio. ¿Te imaginas de cuál se trata?

En 1999 la cantante lanzó su primer trabajo de estudio titulado On the 6, del cual se desprenden temas como "If You Had My Love" y "Waiting For Tonight". Este trabajo se convirtió en un éxito absoluto y se posicionó durante semanas dentro de los principales rankings de música. A nivel mundial vendió poco más de 7 millones de copias.

Dos años después presentó JLo, el cual debutó en los primeros lugares de Billboard. Algunos sencillos no obtuvieron el éxito deseado y fue por este motivo QUE la cantante los transformó en hits al convocar a grande artistas para hacer los remixes. Esta gran jugada le permitió convertirlo en el disco más vendido de su carrera con 8 millones de copias en todo el mundo.

Después llegó This Is Me... Then en 2002 (6 millones de copias), Rebirth en 2005 (745.000 copias), Como ama una mujer en 2007 (800.000 copias), Brave en 2007 (650000 copias), Love? en 2011 (350.000 copias) y el más reciente hasta el momento, A.K.A., en 2014 (80.000 copias).

Jennifer Lopez lleva algunos años sin lanzar un álbum de estudio nuevo, aunque esto parece que está a punto de cambiar. La cantante anunció recientemente que está trabajando en su próximo proyecto que se titulará This is me… now. Aunque no confirmó fecha, se espera que sea para comienzos del 2023.