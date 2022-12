Así luce hoy la bellísima actriz que interpretó a Lois Lane en Smallville

La actriz canadiense Erica Durance conquistó a los fanáticos de Smallvilleal interpretar a Lois Lane durante varias temporadas. Al principio comenzó siento un papel secundario, pero con el correr de los capítulos logró posicionarse como uno de los roles principales y quedar para siempre en el corazón de los televidentes.

Ya pasaron más de diez años desde que la ficción salió de la televisión y muchos le perdimos el registro a Lois Lane, o mejor dicho a Erica Durance, quien se mantiene activa en sus redes sociales, por lo que pudimos investigar un poco más sobre qué ha hecho de su vida y descubrir cómo luce ahora.

Erica Durance se mantiene activa en su cuenta oficial de Instagram, a través de la cual promociona el trabajo que hace y comparte una pequeña mirada sobre su familia. Le gusta estar en contacto con sus seguidores, quienes en cada publicación le demuestran su cariño.

Pero algo que ha sorprendido a varios, sobre todo a los que recientemente dieron con su cuenta, es su belleza: si bien la actriz siempre ha captado las miradas de los televidentes, con 44 años luce mejor que nunca.

Tiene una piel brillante y saludable, sin imperfecciones. Usa muy poco maquillaje, siempre tratando de lucir lo más natural posible y, por lo general, siempre se la ve con el cabello suelto hasta el hombro y en color castaño claro. Mira una de las fotos que subió recientemente a continuación:

Erica Durance se mantiene radiante.

Todos estos años ha mantenido un perfil bajo para concentrarse en su familia y mantenerse alejada de los tabloides.

La hemos visto como invitada en varios proyectos de televisión del universo DC como en la serie Crisis on Infinite Earths, y también en muchas películas de Hallmark. Tan solo este año grabó North To Home, Girl In The Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez, Color My World With Love, y la película navideña We Need A Little Christmas.