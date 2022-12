El mal momento que vivió Hugo Sánchez en Fútbol Picante: qué pasó

El Mundial de Qatar 2022 sigue dando sorpresas y está al rojo vivo. Los partidos son muy parejos y ninguna selección quiere regalar nada. Si bien la Selección de México ya está eliminada, en la mesa de Fútbol Picante siguen analizando el Mundial desde Qatar. Esto provocó una discusión entre Juan Carlos Osorio, entrenador, y Hugo Sánchez, panelista e ídolo de México.

David Faitelson comenzó hablando y diciendo que la gran sorpresa de que se haya quedado eliminado del Mundial era Alemania. Hugo Sánchez lo interrumpió y aclaró que también México fue una sorpresa que esté en casa. "No veníamos acostumbrados a esto en los últimos mundiales", aclaró el ídolo mexicano.

"El mayor fracaso de este mundial fue México y Uruguay. El primero fue el que más me dolió, pero el segundo no lo esperaba. Alemania no me sorprende ya que en el Mundial anterior también se quedó en grupos", continuó Hugo Sánchez.

Osorio no se quedó callado y se provocó un momento muy tenso con Hugo Sánchez. "Usted tiene que decir lo que dijo en España", dijo Osorio. "Lo que digo en privado se queda en privado", le respondió Sánchez.

"Usted dijo que lo de España fue un fracaso cuando perdió con Japón. Según usted, España buscó la manera de acomodarse en el cuadro para elegir rivales", atacó Osorio.

"No le voy a volver hablar nunca en privado", manifestó Sánchez, enojado contra Osorio.