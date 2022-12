El jugador de la Selección de México reveló el secreto mejor guardado de la Federación mexicana

La Selección de México no pasó fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022 y su participación fue considera como un verdadero fracaso. Los jugadores llegaron hoy a México y se cruzaron con la prensa. Fue ahí cuando un jugador manifestó algo que la Federación mexicana no quería que se sepa.

Carlos Rodríguez, mediocampista de la Selección mexicana, llegó en la madrugada del domingo al aeropuerto de la Ciudad de México. Allí, el futbolista no quiso hablar con la prensa que lo rodeó para escucharlo hablar. Fue allí cuando el jugador dijo: "No nos dejan hablar".

Carlos Rodríguez

Gerardo Martino dejó de ser el entrenador y los dirigentes de la federación ya se mueven para encontrar a su sucesor. Todo esto tiene a los directivos muy tensos y no quieren que se sumen más inconvenientes. Tal es así, que no quieren que los jugadores hablen para que no se les escape nada de lo que ha sucedido en este último tiempo.

Martino fue recibido muy mal por parte de los hinchas mexicanos que coparon el aeropuerto y lo insultaron pese a que el entrenador anunció que no va a continuar dirigiendo a la Selección de México. Los dirigentes no se quieren apurar en la designación del nuevo DT, ya que quieren elegir bien porque México tendrá que ser protagonista en el 2026, mundial que organizará junto a Canadá y a Estados Unidos.