Acarajé, un platillo característico de Bahía: prepáralo con este paso a paso sencillo

El acarajé es un plato de origen africano, que consiste en unas bombitas fritas rellenas. Se venden en las calles de Bahía, Brasil, donde se consumen con total orgullo, ya que forma parte de su tradición. Incluso, la Asociación de Bahianas de Acarajé (ABA) defiende su venta en las calles pero prohíbe que los restaurantes lo ofrezcan en sus cartas, para garantizar que no se modifique la receta ni su sabor característico. ¿Lo sabías?

Hoy, desde MDZ, te acercaremos un paso a paso para que te queden idénticos a los de las calles y puedas transportarte a Bahía, en el comedor de tu hogar. ¡Manos a la obra!

Acarajé. Fuente: Cocina y vino

Ingredientes

400 gramos de frijoles

1 cebolla picada

1 cucharada de sal

Aceite de dendê o aceite vegetal

Para el relleno

½ kilo de camarones secos sin cabeza

Perejil y ajo al gusto

3 cebollas picaditas

Salsa de pimienta malagueta. En caso de no tenerla, puedes utilizar tabasco y tomates verdes picados

Rinden entre 10 y 12, depende su tamaño.

Procedimiento

El primer paso para preparar acarajé, una receta típica brasileña, es dejar los frijoles en remojo con abundante agua durante toda la noche. Es decir, debes comenzar a con este primer paso el día anterior a preparar este platillo. Acarajé. Fuente: Tudo Gostoso

Pasada esa noche, al otro día, comienza a pelar los frijoles y vuelve a dejarlos en remojo hasta que las pieles suban a la superficie del recipiente. Con esto lograrás desechar las pieles. Lo que sigue es pelarlos.

El próximo paso es triturar los frijoles junto con la cebolla, que debes haber pelado y cortado previamente y a ambos ingredientes agregarles la sal. Tritura con la ayuda de una procesadora de alimentos y podrás conseguir una pasta fina. Con ella has unas bolas, que deben todas tener el mismo tamaño y, acto seguido, aplástalas.

Mientras tanto, calienta el aceite en una freidora o en una sartén. Una vez que esté apto para freír, lleva estas bolas de frijoles y cebolla y deja que se cocinen hasta que se doren por ambos lados.

El último paso para preparar acarajé es cortar las bolas por la mitad y rellenarlas. ¿Cómo haces el relleno? Simplemente lo que harás es saltear los camarones con la cebolla cortada en daditos, el ajo y el perejil picados. Luego, agregar la salsa. ¡Y esta receta deliciosa ya estará lista! Como verás, es muy sencilla de elaborar y no requiere de ingredientes que no tienes a mano. Tampoco cuenta con mayor dificultad, así que no tienes excusa para agasajar a tus seres queridos con un platillo sabroso y fácil de hacer. Acarajé. Fuente: Trip Advisor

¡Queremos saber cómo te salió! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.