The Walking Dead: el verdadero motivo por el que Danai Gurira dejó el papel de Michonne

La noticia de que la serie The Walking Dead perdía a otra de sus grandes estrellas fue terrible para los fans. Se trataba de Danai Gurira, quien interpretó a Michonne durante 7 años y tomó la decisión de dejar su icónico papel. Te contamos el verdadero motivo de su abandono.

No caben dudas de que Danai Gurira tiene mucho que agradecerle a su personaje de Michonne. Y es que, durante los últimos 7 años la guerrera de The Walking Dead le dio muchas alegrías a su carrera. La actriz decidió dejar la serie en la temporada 10, y aunque se creía que existían razones problemáticas detrás, de su postura, se descartó por completo la idea cuando ella misma contó por qué lo hacía.

Durante una entrevista para Entertainment Weekly, la propia estrella confesó: "Fue increíblemente difícil siquiera imaginar en irme. Me encantó la serie, y la familia que tuve allí y siempre he tenido. La belleza de ir a trabajar y querer a todas las personas que te rodean, el trabajo que estás haciendo y las cosas que puedes hacer y llamarlo tú trabajo, es algo que no me podría haber imaginado"

Asimismo, durante la misma charla también detalló el verdadero motivo por el que dejó el papel de Michonne. Al parecer, la razón detrás de esta drástica postura fue la necesidad que tenía por explorar otras facetas dentro de su carrera, y no relacionadas intrínsecamente con la actuación.

"Hay aspectos de mi trabajo como escritora, y necesitaba permitirme tener espacio. Para realmente dejar que tenga su espacio en mi vida y en mis actividades artísticas también. Y tuve que dejar espacio para que se hiciera realidad", señaló.

Michonne despertó mucho fanatismo en varios de los seguidores de The Walking Dead.

De esa manera, visto el cariño que la actriz le tenía a su personaje y también a la serie, no se puede descartar que en algún momento sorprenda con una colaboración.

La serie que ha llegado a las 11 temporadas dejó a sus seguidores tristes por el anuncio de esta noticia en 2019. Y es que, vale recordar que ya se había despedido uno de los personajes más importantes de la trama: Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln.