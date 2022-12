Pepas con membrillo super sencillas, económicas y perfectas para merendar

Las pepas o pepitas de membrillo son unas de las galletas más conocidas en la Argentina, por su delicioso y suave sabor. Porque nos encantan y queremos que puedas prepararlas desde la comodidad de tu hogar cuando gustes, hoy te venimos a compartir su receta. Son perfectas para desayunar y merendar ¡no podrás parar de comerlas!

Pepas de membrillo. Fuente: Recetinas

Ingredientes

100 gr de mantequilla (manteca)

75 ge de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 limón

200 gr de harina 0000

5 gr de polvo para hornear

150 gr de dulce de membrillo

Rinde de 20 a 25 pepas.

Procedimiento

El primer paso para preparar unas deliciosas pepas de membrillo es comenzar batiendo la manteca pomada, es decir, a temperatura ambiente, junto con el azúcar hasta crear una pasta blanca o crema blanquecina. Luego, agrega la ralladura de limón y el huevo e integra todo correctamente. Pepas de membrillo. Fuente: El Gourmet

El próximo paso para obtener estas pepas es tamizar la harina con el polvo de hornear. Cuando ya lo hayas hecho, agrégalas a la preparación anterior y mezcla nuevamente hasta integrar por completo. Puedes utilizar un batidor de mano, pero llegará un momento en el que necesitarás emplear tus manos.

Con la ayuda de una cuchara, toma porciones de la masa y forma pequeñas bolitas. A estas colócalas con separación en una bandeja para horno con papel encerado o manteca. Una vez que las hayas acomodad, presiónalas levemente con la palma de tu mano y, en el centro, has un hueco un poco más profundo, que es donde luego llevará el membrillo. Puedes hacerlo con un dedo o con la punta de una cuchara de madera, por ejemplo.

Lo que sigue es preparar el relleno, y para hacerlo debes comenzar cortando el membrillo en cubitos y colocarlos en una cacerola con 2 cucharadas de agua. Llévalo a fuego bajo y pisar con un tenedor hasta que quede una pastita suave.

Viene lo más divertido: rellenar las pepas con la pasta de membrillo ¡pero ten cuidado que el membrillo caliente puede ser peligroso! Ayúdate de una cuchara para rellenarlas. Luego, deberás llevar las pepas ya rellenas al horno, que previamente precalentaste a 180°C. Cocínalas durante unos 10 minutos o hasta que comiences a ver que debajo están doradas. Pepas de membrillo. Fuente: Locos por la Comida

Pasado el tiempo de cocción, espera unos minutos a que se enfríen y ya podrás disfrutar de unas exquisitas pepas con membrillo. Como notarás, esta receta es super fácil y no debes ser un experto repostero para poder hacerla, así que no tienes excusa alguna para prepararlas y merendar algo rico junto con tus seres queridos. Acompáñalas con tu infusión favorita y no podrás dejar de comerlas.

¡Queremos saber cómo te salieron! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.