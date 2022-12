Así de bella luce a sus 53 años, Mary McCartney la hija de Paul y Linda que brilla en la dirección

Mary McCartney, tal como su apellido lo indica es la hija del exitoso cantante, Paul McCartney la agente prensa, Linda. Ha diferencia de su padres, ella se ha perfeccionado en el universo de producción audiovisual habiendo trabajado para canales de televisión internacionales como: Discovery + y Food Network con comidas veganas en el rol de presentadora en un programa llamado 'Serves it up'.

En uno de los capítulos, la mujer que también es fotógrafa hace partícipe a su padre en "Como preparar una margarita", porque además de elaborar platos, también tiene un segmento de bebidas / tragos caseros para hacer rápidamente en las casas.

Sándwich a base de plantas.

?????

Su faceta de directora

Sucede que Mary además de crear sus propios contenidos vinculados al arte culinario, también dejó ver este último tiempo su costado en la dirección cinematográfica, dado que hace muy poco presentó su primer documental "Sí estás paredes cantaran" o como se llama llama su idioma original "If these Walls could.sing" que se podrá ver el 6 de enero por Disney Plus.

¿De qué va su ópera prima en formato de documental?

En un extenso recorrido por Abbey Road aquí Mary deja al descubierto el mostrar públicamente cómo ha sido su infancia y las entrevistas a: Su padre, Elton John y a Roger Waters, entre tantos otros exquisitos artistas.

Pero más allá de eso lo atractivo es la historia detrás que en breve todos podrán conocer en la que se muestran los 90 años de grabación allí y así detallaba un poco más a fondo el porqué de su elección: "Desde un principio supe que tenía que contar la historia del lugar y de la gran cantidad de música que se grabó allí. The Beatles es parte fundamental, pero de otra forma no hubiese aceptado, porque estoy muy orgullosa de mi familia pero bien quiero hacer cosas por mi cuenta, hasta considere no hacerlo porque es un lugar muy importante para mi emocionalmente", expresó Mary ante la prensa en el marco de la avant premiere que se llevó a cabo en Londres.

¡A esperar que ya falta muy poco!