Aros de cebolla saludables, fáciles y en tan solo 5 pasos ¡no podrás dejar de comerlos!

Los aros de cebolla son snacks riquísimos, de comida rápida, cuyo origen exacto es desconocido. Se puede establecer que en 1933 se publicó su receta en la revista de The New York Times, aunque los restaurantes Pig Stand reclaman la invención del aro de cebolla en los años veinte. Hoy no venimos a discutir quién fue el inventor de esta delicia, sino que este artículo es para compartirte nuestra receta de aros de cebolla saludables. Para que puedas comer sin culpa y para cuidar tu salud comiendo una delicia. ¡A cocinar!

Aros de cebolla saludables. Fuente: América Digital

Ingredientes

Cebollas grandes 4

Huevos 4

Mostaza 1 cda

Harina integral c/n

Pan Rallado integral c/n

Condimentos: ají molido, orégano, perejil, pimienta, ajo, etc.

Rinde 4 porciones.

Beneficios de la cebolla

La cebolla es fuente de vitaminas y minerales, y es que gracias a su composición es rica en azúcar natural, vitaminas A, B6, C y E, así como minerales como el sodio, el potasio, el hierro, la fibra y el ácido fólico, entre otros.

Ayuda a aliviar y combatir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como también mejora la circulación sanguínea.

Gracias a las vitaminas que contiene, es un arma natural contra el envejecimiento. Y es que vitamina C y B, así como las fuentes de ácido fólico, ayudan a combatir esas temidas líneas de expresión. Una solución económica, sencilla y fácil de encontrar, con la que dirás basta a esas primeras arrugas.

Si quieres saber más beneficios de la cebolla, chequea este link del sitio Enrique Romay.

Procedimiento

El primer paso para preparar unos sabrosos aros de cebolla, más sanos que los que puedes comer en cualquier cadena de comida rápida, es comenzar pelando las cebollas y cortarlas en rodajas de 1 cm aproximadamente.

Lo que harás ahora es separar cada uno de los anillos y colocarlos en un recipiente. Las cebollas que se elijas tienen ser de gran tamaño, debido a que cuando las cortes para obtener los aros, estos deben ser grandes también. ¿Sabes cómo cortar la cebolla para obtener aros? De manera transversal, mira la técnica en la siguiente fotografía. Técnica de corte en aro. Fuente: Cienradios

Ten en cuenta que los corazones o centro de las cebollas no los utilizarás, deberás apartarlos porque son muy pequeños y no se cocinarían de manera pareja junto con los demás aros, debido a la diferencia en su tamaño.

El próximo paso es agregar en el bol con las cebollas la harina integral y mezclar para que se empanicen correctamente. Reserva y toma un recipiente, en el agrega pan rallado integral. En otro bol coloca los huevos y agrega los condimentos que llevará esta receta: ají molido, orégano, perejil, pimienta, ajo, etc. No añadas la sal. Bate con un tenedor enérgicamente los huevos con las especias.

Ahora, retira el exceso de harina de los aros de cebolla, pasa cada uno por el huevo y, luego, por el pan rallado. Colócalos, a medida que vayas haciendo este proceso, sobre una fuente para horno con spray vegetal. Puedes optar por utilizar papel encerado en la bandeja para que no se peguen en la cocción también.

Lo que harás ahora es rociar los anillos empanizados con un poco de spray vegetal o aceite. Luego, cocínalos en un horno que debes haber precalentado a 170°C. Se cocinarán por 8 minutos aproximadamente. Pasada la primera mitad del tiempo de cocción, te recomendamos que los des vuelta, para que se doren por completo en ambas caras. Aros de cebolla saludables. Fuente: Comedera

Por último, espolvorea estos deliciosos aros de cebolla saludables con sal al gusto ¡y ya podrás disfrutarlos! Como podrás notar, es una receta super sencilla y no cuenta con mayores dificultades ¡así que prepárala y disfruta con tus seres queridos! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.