Galilea Montijo revela el motivo por el cual no le devolvió su anillo de compromiso a uno de sus ex

Una vez más, la guapísima y querida conductora de televisión, Galilea Montijo, se convirtió en tema de conversación dentro del mundo de la farándula. El motivo se inició después de destapar que se quedó con el anillo de compromiso que recibió por parte de uno de sus ex. A continuación, te contamos el motivo.

Como suele hacer con diversos temas, Galilea Montijo una vez más desató cientos de opiniones divididas entre los televidentes y sus compañeras en Netas divinas. En la reciente transmisión del programa, la también modelo dejó con la boca abierta a todos cuando recordó que se quedó con un anillo de compromiso.

El motivo por el que presuntamente sigue conservándolo, a pesar de que se casó con su actual esposo, dejó a todos sin palabras.

Resulta que la conductora favorita del programa Hoy, Galilea Montijo, reveló que ha recibido varios anillos de compromiso. Sin embargo, confesó que solo se quedó con uno ya que no le pareció correcto cómo le pidió la devolución su ex, ¡un patán!

Sin pelos en la lengua, la conductora detalló que su ex no se lo pidió de manera correcta y por ello le dijo que no se lo iba a regresar. Al poco tiempo decidió transformar ese mismo anillo en un dije, por lo que dejó claro que aún lo conserva, aunque no en su forma original.

"No es el más pequeño ni el más grande que me han dado. Es más, no te lo voy a regresar por la manera como lo pediste" reveló ante las cámaras.

Galilea Montijo admitió en vivo que no quiso devolver un anillo de compromiso que recibió.

Luego de su declaración, sus compañeras expresaron su sorpresa y también apoyaron su decisión. Desafortunadamente, la famosa no se atrevió a dar el nombre del ex al que nunca le regresó el anillo de compromiso.