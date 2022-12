No hay dudas de que este 2022 fue un gran año para Sol Pérez tanto en lo laboral como también en lo personal. Y no queda ahí. Al parecer, el 2023 le trae grandes cosas a la analista de Gran Hermano. "Vas a tener un hermoso 2023 donde otra vez vas a volver a ser la protagonista de tu propia vida, está buenísimo, súper interesante", le anticipó Pity la numeróloga.

Y, al aire, la pitonisa, señaló: "Sol el año que viene tiene el 12-3, así que no se asombre que el año que viene antes del casamiento venga un bebé".

"Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa, pero el 12-3 pasa cada doce años: son los hijos, los hermanos y la unión de familia; es muy bonito el número y te puede pasar que ya en marzo te empiecen a dar muchas ganas de por qué no un bebé, por qué no sumar, por qué no la familia", agregó Pity.

Los últimos looks de Sol Pérez que se llevaron todas las miradas

Pérez es hoy una de las mujeres más hermosas de la pantalla chica y cada vez que aparece delante de las cámaras deslumbra con su belleza. Además, sus admiradores quedan fascinados con los looks que elige para salir al aire tanto en Telefe como en Canal 26.

Ahora, la futura esposa de Guido Mazzoni, compartió un pequeño álbum en Instagram donde enseñó los últimos outfits que lució en la TV y que se llevaron todas las miradas.